Misdaad NL V Man slaat medewerker avondwinkel met flessen op zijn hoofd

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een nog onbekende man die een medewerker van een avondwinkel samen met een stel andere mannen zwaar mishandelt. De identiteit van één verdachte is nog onbekend bij de politie, dat is de man die het slachtoffer tot bloedens toe met een fles op zijn hoofd slaat.

Koningsdag 2021, het was door de coronamaatregelen een editie anders dan anders, maar ondanks dat voor vele mensen toch een gezellige dag. Behalve voor een 35-jarige medewerker van een avondwinkel aan de Paramaribostraat in West. Voor hem eindigt zijn dienst bijzonder gewelddadig als tegen 19.30 uur twee mannen de winkel in komen lopen. Ze pakken wat flessen alcohol en vragen de medewerker of hij ook rosé heeft. "Terwijl de medewerker de flessen rosé pakt, praat een van de mannen tegen hem. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar uit het niets bedreigt hij het slachtoffer en zegt hij mee naar buiten moet komen", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

Quote "Het slachtoffer heeft blauwe plekken, kneuzingen, schaafplekken en lelijke wonden aan zijn hoofd" anneke de vries, politie Amsterdam

De medewerker besluit dat hij niks wil verkopen aan de mannen. Ze lopen naar buiten om vervolgens met een grotere groep terug te komen en dan gaat het mis. Er ontstaat een worsteling tussen het slachtoffer en de groep mannen waarbij het slachtoffer wordt geschopt en geslagen. Een van de verdachten pakt tijdens de worsteling flessen wijn uit de schappen en slaat de medewerker hiermee op zijn hoofd. Het slachtoffer voelt overal pijn en merkt dat hij hevig bloedt. Hij weet zich op een gegeven moment los te rukken en vlucht de straat op. Buiten gaat het extreme geweld tegen de medewerker verder. Hij wordt ingehaald door de verdachten en midden op straat met een fles op zijn hoofd geslagen. Ook krijgt hij meerdere trappen tegen zijn lichaam.

Op een gegeven moment stoppen de mannen met de mishandeling en rennen weg in de richting van het Bonaireplein. Om de hoek aan de Baarsjesweg stapt een aantal van hen op een boot in de Kostverlorenvaart. Op de telefoon van een van de reeds aangehouden verdachten, zijn beelden aangetroffen van de nog onbekende man, waarnaar de politie nog op zoek is. "Het slachtoffer is behoorlijk toegetakeld. Hij heeft blauwe plekken, kneuzingen, schaafplekken en lelijke wonden aan zijn hoofd, bovenlichaam en benen. De mishandeling heeft vanzelfsprekend veel impact op zijn werk en zijn dagelijks leven. Wij willen graag weten wie de nog onbekende man is die hier, samen met anderen, verantwoordelijk voor is", besluit De Vries.