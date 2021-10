Plaquette voor sc Heerenveen vanwege opvang Amsterdamse voetballertjes in hongerwinter

Ajax biedt zaterdag namens vier Amsterdamse voetbalclubs een plaquette aan sc Heerenveen aan. Daarmee wordt de club meer dan 75 jaar na dato bedankt voor de humanitaire hulp in de Hongerwinter van 1944- 1945. Dat is de lezen in het Friesch Dagblad.

In de Hongerwinter werden 86 Amsterdamse voetballertjes van Ajax, Blauw-Wit, DWS en De Volewijckers opgevangen door vv Heerenveen en ondergebracht in pleeggezinnen. Deze humanitaire oorlogsoperatie vloeide voort uit de contacten die Heerenveen opdeed tijdens de kampioenswedstrijden tegen Blauw-Wit (1942) en De Volewijckers (1944). Toen Ajax-directeur Edwin van der Sar dit verhaal hoorde wilde de oud-doelman, ook namens de andere drie clubs, een blijvend aandenken aan Heerenveen schenken. Vanwege corona kon dat vorig jaar niet doorgaan. Zaterdag wel, in de avond is ook de eredivisiewedstrijd sc Heerenveen-Ajax.

Spelertjes van Amsterdamse clubs in Heerenveen tijdens hongerwinter - Museum Heerenveen

Ajax-broers opgevangen door Abe Lenstra Een van die pleeggezinnen, zo schrijft de krant, was de familie Lenstra. De kinderen hoopten natuurlijk op onderdak bij deze familie, want Abe was toen al een voetballegende. De Ajax-broers Jan en Arie de Wit mochten intrekken bij het echtpaar, dat toen net enkele maanden was getrouwd. Vooraf gaf vader De Wit wel een duidelijke boodschap mee aan zoon Jan: "Jij mag meneer Lenstra niet Abe noemen, tenzij deze het goed vindt. Nu ben je nog maar een klein kereltje. Als je eenmaal twintig jaar bent zal Abe dat niet meer kunnen schelen", is een van de anekdotes in het verhaal van het Friesch Dagblad. Han Grijzenhout van DWS was een van de kinderen die in Friesland werd opgevangen. Grijzenhout was in 1971 assistent van trainer Rinus Michel toen die met Ajax de Europacup 1 won.

Quote "We zijn eeuwig dankbaar aan de mensen in Heerenveen" Rob Been sr.

Ook Rob Been sr. mocht als 14-jarige jongen naar Friesland. En dat was zijn redding, zegt hij in een interview met de NOS een aantal jaar geleden. Been: "Het was erbarmelijk. Er was geen eten meer. Er waren gaarkeukens. En dan kreeg je tulpenbollensoep. Het was een dagelijkse strijd om wat binnen te krijgen." Dat hij daar is opgevangen zal Been nooit meer vergeten. "De humaniteit is me altijd bijgebleven. Ik geef het je te doen dat je als gezin ineens zo’n Amsterdams jongetje binnenkrijgt. We zijn eeuwig dankbaar aan de mensen in Heerenveen." Been sr. is jarenlang bij Ajax gebleven. Hij heeft gespeeld in het eerste en in de jaren 70 en 80 was hij de man die de talenten binnenhaalde. Inmiddels is hij erelid van Ajax.

De foto in het artikel is gemaakt op 2 mei 1945. Een elftal van Heerenveen speelt een toernooitje tegen leeftijdsgenoten uit Amsterdam. Foto: Museum Heerenveen De foto op de kop van dit verhaal is gemaakt op 25 mei 1945. Daar zie je jeugdspelers van Ajax, DWS, Blauw-Wit en De Volewijckers defileren na de bevrijding in Heerenveen. Foto: Museum Heerenveen