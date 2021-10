Groot onderhoud aan de Purmerweg: "Als alles weer netjes is, dan hoor je er niemand meer over"

Er wordt de komende tijd hard gewerkt aan de Purmerweg tussen het Purmerplein en de Volendammerweg in Noord. Door de verschillende fases van de werkzaamheden zal het onderhoud tot en met juli volgend jaar duren. Het AT5-programma Het Verkeer spreekt projectvoorbereider Noreen Keulen over de vorderingen van de werkzaamheden.

AT5

Een handjevol bouwvakkers staat te ploeteren op de Purmerweg. Het is tijd voor groot onderhoud aan de straat. En dat betekent dat er omleidingen zullen zijn voor auto- en fietsverkeer. Projectvoorbereider Noreen Keulen vertelt over de werkzaamheden: "Meerdere bedrijven zijn hier aan het werken. Er is onderhoud aan de voetpaden, de fietspaden, de rijweg en er worden diverse kabels en leidingen vervangen."

Quote "Ja, het is vervelend, maar het is niet anders" plaatselijke juwelier

"Ja, het is vervelend, maar het is niet anders", vertelt de plaatselijke juwelier wiens winkel pal naast de werkzaamheden staat. "De klanten komen gelukkig nog steeds en parkeren hun auto in de buurt." Een andere buurtbewoner vult aan: "Ja, het gaat een beetje lang duren en het is vervelend voor de mensen die hier wonen, maarja. Wat moet gebeuren, moet gebeuren." Keulen heeft een goede verklaring voor de lengte van de werkzaamheden: "Er zijn hier verschillende partijen aan het werk. Vandaag de gasleidingen, hierna elektrakabels, vervolgens komt Waternet terug en daarna zijn wij weer aan de beurt. Wij mogen simpelweg niet met zijn allen tegelijk aan de slag, dus daarom duurt het zo lang."

Quote "Als ze bij mij in de straat bezig zijn, dan vind ik het ook niet zo leuk" Bouwvakker

"Ze zijn er bijna nooit blij mee, want ja, de hele straat ligt open. Maar we proberen zo netjes mogelijk te werk te gaan, zodat iedereen blij is", vertelt een bouwvakker die hard aan het werk is. "Maar ja, ik begrijp het wel. Als ze bij mij in de straat bezig zijn, dan vind ik het ook niet zo leuk. Als alles weer netjes is, dan hoor je er niemand meer over."

Omleidingen Het auto- en fietsverkeer wordt van maandag t/m donderdag tussen 07.00 en 16.00 omgeleid. Na 16.00, op vrijdag en in het weekend is de weg toegankelijk voor verkeer. Voetgangers kunnen aan de overkant van de straat hun weg vervolgen. De bus blijft wel gewoon rijden.