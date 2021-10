'Bieden' op huurhuizen goed idee of niet? "Transparantie voor zowel huurder als verhuurder"

Verhuurplatform Rebid kreeg het de afgelopen weken flink om de oren, vooral op sociale media. Via Rebid.nl kunnen huurders reageren op woningen die te huur staan en zelf een huurvoorstel doen. Bieden en overbieden gebeurt al massaal op koopwoningen, en nu lijkt de huurwoningmarkt ook aan de beurt. 'Alsof de woningmarkt nog niet verneukt genoeg is', schrijft iemand op twitter. Maar mede-eigenaar van Rebid Daniël Raadschelders ziet dat anders: "Mensen zien het echt als opbieden. En dat is totaal niet wat wij doen."

Anderhalf jaar geleden was DanIël zelf op zoek naar een huurwoning. "Ik denk dat het een bekend beeld is: dat je met vijftig man bij een bezichtiging staat. En dat je na de bezichtiging hoopt dat je de nieuwe huurder wordt, en dat je achteraf hoort dat iemand anders bereid was een hogere huurprijs te betalen. Of sleutelgeld heeft betaald aan de traditionele makelaar. Dat is wat je in de praktijk heel veel ziet. Het voelde gewoon heel oneerlijk. Zo is Rebid ontstaan."

'Prijs niet leidend'

"Huurders kunnen een bezichtiging inplannen via de website. En na de bezichtiging kunnen de huurders een voorstel doen voor de huurprijs." Rebid is al sinds begin dit jaar in de lucht, maar vooral de afgelopen weken wordt er op sociale media schande van gesproken. En dat had Daniël niet zien aankomen. "Voor ons was het nieuw. We hadden ook niet verwacht dat het zo opgepakt zou worden. Mensen zien het echt als opbieden. En dat is totaal niet wat wij doen, niet wat wij willen, en wat ook niet gebeurt. Huurders kunnen een vrij voorstel doen voor de huurprijs, maar de prijs is daarbij niet leidend."

Daarmee bedoelt Daniël dat er ook wordt gekeken naar andere zaken: welk inkomen heeft de huurder, wat is de samenstelling van een huishouden, hoe snel kan de huurder de woning betrekken. "En je ziet in de praktijk dat verhuurders in veel gevallen andere aspecten belangrijker vinden dan alleen de prijs. Zeker in de huidige situatie, waarin er een groot woningtekort is."