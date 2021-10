Besteldienst Thuisbezorgd kampt met storing: "Heel mijn omzet naar de klote"

Vele tweets laten zien dat er al zeker een uur problemen zijn met de doorkomst van bestellingen. Meerdere mensen geven aan dat de bestelling wel gedaan en betaald is, maar dat restauranthouders deze nooit ontvangen. Het lijkt te gaan om een landelijke storing.

"Normaal heb ik meer dan 200 bestellingen", zegt Raoul Dahwen van Aarti 2 Roti. "Nu stroomden ze net allemaal binnen, terwijl ik vanaf 16:30 eerst nog niks had binnen gekregen." De bezorgers had Raoul al naar huis gestuurd, maar nu zit hij met zijn handen in het haar.

"Nu weet ik niet meer wat ik moet maken, want alles komt in een keer binnen", aldus de restauranthouder. "Ik twijfel wat ik nu moet doen. Thuisbezorgd is niet te bereiken, terwijl zij als tussenpersoon de klanten moeten helpen. Bereiken kan ik ze niet, want de telefoon ligt van de haak denk ik. Kort gezegd is heel mijn omzet naar de klote."