Huurprijzen in vrije sector stijgen weer, Amsterdam het duurst

Na een daling tijdens de lockdowns vorig jaar zitten de huurprijzen voor woningen in de vrije sector weer flink in de lift. In Amsterdam betaal je maandelijks nu gemiddeld 22,44 euro per vierkante meter.

Daarmee is Amsterdam nog altijd de duurste plaats voor het huren van een woning. Dat blijkt uit cijfers van huurplatform Pararius. Door het wegblijven van expats daalden de huurprijzen vorig jaar flink. Hun terugkeer naar de stad is terug te zien in de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar.

In de afgelopen maanden zijn de prijzen gemiddeld met 1,6 procent gestegen. Vooral in Nieuw-West ging het hard: daar was sprake van een stijging van 4,2 procent. Alleen in stadsdeel Oost was geen stijging te zien. Met 24,22 euro per vierkante meter is stadsdeel Centrum gemiddeld het duurst, gevolgd door Zuid (23,78) en West (22,83). Zuidoost is met 18,23 euro het goedkoopst. Vorige maand bleek uit een rondgang van AT5/NH Amsterdam langs verschillende verhuurders al dat de prijzen stijgen.

De stijging in Amsterdam is in lijn met de landelijke trend. Over heel Nederland stegen de prijzen in het afgelopen kwartaal met 2,5 procent. Alleen in Drenthe en Zeeland was sprake van een daling.