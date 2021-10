Liveblog: raad wil uitleg over grensoverschrijdend gedrag ex-wethouder Ivens

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma wil, net als de Partij van de Ouderen, inzicht in het de teksten die Ivens heeft gestuurd. "Het is lastig te beoordelen als we niet de precieze gedragingen kennen. Daarom sluit ik me aan bij het verzoek van mevrouw Van Soest. Ik wil weten wat precies de gedragingen zijn waar we het over hebben."

Hij wijst er, "zonder iets af te doen aan de ernst van de gedragingen", op dat in het rapport van het onderzoeksbureau stond dat de ernst vooral schuilde in het feit dat er een patroon in het gedrag zat. Hij noemt het "ongewenst gedrag, dat relatief licht is". Boomsma zegt dat de teksten van de oud-wethouder dan alleen voor raadsleden te zien moeten zijn en dat ze geanonimiseerd kunnen worden.