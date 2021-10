Stad NL V ADE van start: "Ik heb mijn oude ravepatta's weer aangetrokken"

Eindelijk kan er weer gedanst worden. Gistermiddag ging het Amsterdam Dance Event (ADE) van start. Eén van de eerste evenementen was PIV in de A'DAM Toren in Shelter.

Vorig jaar werd ADE nog afgelast vanwege corona. Veel bezoekers konden niet wachten om weer los te gaan. "Dit is mijn eerste feestje, ik heb er echt zin in." Ook bij anderen is het enthousiasme groot: "Ja dit is toch fantastisch. Ik heb zolang gewacht op dit moment, bizar." En: ''Ik heb gewoon mijn oude ravepatta's weer aangetrokken.'' Sander Groet, mede-eigenaar van de A'DAM Toren, is blij dat het weer mag. Hij ziet ADE als het hoogtepunt van het jaar. "We hebben natuurlijk nog steeds wat restricties en regeltjes, maar het is heel vet dat Amsterdam het Amsterdam Dance Event kan hosten."

Sluitingstijd Groet baalt alleen wel een klein beetje van de sluitingstijd om 00.00 uur. "Dit is natuurlijk niet helemaal zoals het hoort, maar het is prima." Het is volgens hem vooral belangrijk dat je als stad laat zien dat ADE er gewoon is. Vanwege de maatregelen die gelden bij clubs begon het feest al om 16.00 uur en konden festivalgangers in het daglicht hun dansmoves showen. Niet voor alle bezoekers was de vroege sluitingstijd een heel groot probleem. "Ik moet morgen werken, maar gelukkig is het om 00:00 uur klaar en kan ik de hele nacht slapen."