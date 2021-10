Th. Weeversweg wordt veiliger gemaakt: "We voeren onderhoud uit zodat het asfalt er weer jaren tegenaan kan"

Directievoerder Sander van Tent vertelt: "Her en der zijn er een hoop verzakkingen. We voeren onderhoud uit zodat het asfalt er weer jaren tegen aan kan. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen, nieuwe voetpaden, nieuwe stoepranden en putjes voor de afwatering".

Ondanks dat mensen nu via een omleiding hun weg moeten vervolgen zijn de meesten blij dat het drukke kruispunt wordt aangepakt. Een vrouw die onderweg naar haar werk is vertelt:" Ik moet nu wel de hele tijd omfietsen, maar het is een weg waar veel verkeer overheen gaat, dus het is wel fijn dat het veiliger wordt gemaakt."

Een bewoner van het zorgcentrum dat zich op de hoek van de werkzaamheden bevindt is niet altijd even blij. "In de ochtend zijn ze weleens vroeg bezig en dan ontwaak ik al. Dat vind ik minder prettig, maar voor de rest heb ik nergens last van."