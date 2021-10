Twee mysterieuze QR-codes in het Westerpark: "We zijn gerickrolled"

Achter de Westergasfabriek staan twee mysterieuze borden met de tekst: 'Have your QR-code ready for scanning'. Voorbijgangers zijn aangenaam verrast met wat hun te wachten staat als ze de code met hun mobiel scannen: "Dit is wel het muziekje wat je wilt hebben vandaag."

Veel voorbijgangers denken dat de QR-code te maken heeft met corona, maar eenmaal gescand blijkt anders. "We zijn gerickrolled."

Rickrollen is een internet-grap, ontstaan in 2007, waarbij iemand een link doorgestuurd krijgt en in de veronderstelling is iets belangrijks te zien, maar in de maling wordt genomen en het filmpje Never Gonna Give You Up van Rick Astley te zien krijgt. En die grap is nu nieuw leven in geblazen in de vorm van een QR-code achter de Westergasfabriek. "Ja mooi! Dit doet mij denken aan de kinderdisco met mini-frikandellen", vertelt een opgewekte voorbijganger.

Nu Amsterdam Dance Event dit jaar door kan gaan, zijn de voorbereidingen in de Westergasfabriek volop bezig. Een vrouw vraagt zich hardop af: "ADE is begonnen, is dit de lijn waar de QR-code gescand moet worden?'"

Wie de QR-codeborden geplaatst heeft, blijft een mysterie; zowel ADE, de Westergasfabriek áls de gemeente zeggen niks van de borden af te weten.