Nieuwe (blauwe) gaper voor drogisterij Het Heertje na ophef

De nieuwe gaper werd vandaag onthuld bij drogisterij Het Heertje in de Heerenstraat in het centrum. Nadat een tweet van Sylvia Witteman vorig jaar voor ophef zorgde, werd de vorige gaper door de eigenaren verwijderd. "Voor ons had het niks met racisme te maken, maar we moeten toch met onze tijd meegaan."

De ophef die vorig jaar ontstond was volgens eigenaar Harry Piet heel vervelend en onterecht. "De gaper is weliswaar donker van kleur, maar het is een Moor en een Moorse gaper staat er om aan te tonen dat er een drogisterij is. Niets meer dan dat. Hij heeft niets te maken met een vorm van slavernij of kleur," vertelt hij.

De nieuwe gaper werd vanmorgen onder luid applaus onthuld. Het is de vervanger van de oude zwarte gaper met witte tulband, die vorig jaar werd verwijderd omdat hij in verband werd gebracht met racisme en slavernij. In 2016 werd de Gaper van de drogisterij al eens gestolen .

Volgens Piet past de nieuwe gaper precies in het huidige straatbeeld. "Het is een voorbeeld van vernieuwing en dat hoort bij de stad. De ophef vorig jaar was vervelend omdat groepen tegenover kwamen te staan en dat was de reden dat we hem hebben weggehaald. Die polarisatie is niet goed."

De buurt reageert verdeeld op de nieuwe gaper. "Ik vind hem geweldig. Kleurrijk en veel toeters en bellen er omheen", vertelt een voorbijganger. "Ik vind hem erg lelijk. Hij is niet esthetisch. Van mij mag ie weer weg", aldus een ander. De nieuwe gaper is gemaakt door Adriaan Rees en is gemaakt met steun van het Amsterdamse Cultuurfonds.