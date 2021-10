Dringende oproep aan nieuw kabinet: '1,5 à 2 miljard euro per jaar voor woningbouw'

Het nieuwe kabinet moet enorm gaan investeren in woningbouw: 1,5 à 2 miljard euro per jaar voor de bouw van zo'n 600.000 woningen in de grotere steden in de periode tot 2040. Dat is de oproep van verschillende gemeentes, waaronder Amsterdam.

Het gaat om een oproep van onder andere zestien grote steden, die wordt gedaan aan de vier partijen die over een nieuw regeerakkoord aan het onderhandelen zijn. Ook provincies en stadsvervoerders hebben meegeschreven.

"Niet alle woningen zullen we in onze steden kunnen bouwen, maar tot 2030 zal vooralsnog wel 65% van de te bouwen woningen binnen de bestaande steden worden gebouwd. Alleen al in de 14 grootschalige, stedelijke woningbouwlocaties kunnen tot 2040 circa 440.000 woningen worden gebouwd, waarvan circa 210.000 in de periode tot 2030", laten de gemeenten, provincies en stadsvervoerders weten.

Tot nu toe kwam er eerder wel een bedrag van 100 miljoen euro per jaar vrij. Naar schatting zullen er in totaal 900.00 tot 1 miljoen huizen bij moeten komen in een periode van twintig jaar. In een brief aan de Tweede kamer liet D66-minister Ollongren van Wonen weten dat er al langer sprake is van een "historisch hoog woningtekort" en dat er extra financiering nodig is.