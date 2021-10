Jacques Grishaver koninlijk onderscheiden voor inzet voor Holocaust Namenmonument

Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlandse Auschwitz Comité, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor het onlangs geopende Holocaust Namenmonument.

Burgemeester Femke Halsema overhandigde hem vanmiddag de onderscheiding.

Grishaver kwam in 2006 al met het idee voor het monument, dat bestaat uit 102.000 bakstenen met de namen van Holocaust-slachtoffers. Hij wilde een plek waar alle namen van de Nederlandse slachtoffers die geen eigen graf hebben, zichtbaar en tastbaar zijn voor de nabestaanden. na een jarenlange juridische strijd kreeg hij het voor elkaar.

"De muren symboliseren het verleden, de ruimte tussen de muren geeft de verandering van tijd aan en de spiegelende objecten, waarin het heden weerkaatst wordt, geeft de toekomst aan", zei hij over het monument toen het net geopend was.Het Namenmonument is er ook om van te leren. Dat we dit nooit meer willen."

Voor zijn inspanningen voor het Auschwitz Comité werd hij eerder al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, een graad lager dan zijn nieuwe titel.