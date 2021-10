Stad NL V Eigen autootje voor hummusbezorger Bader na crowdfunding: "Ik kan het niet geloven"

Therapie en zelfgemaakte hummus verkopen blijken de gouden combinatie om het leven van de Bader Dabbagh weer op de rit te krijgen. De 28-jarige Dabbagh is 6 jaar geleden van Syrië naar Nederland gevlucht. Hij komt in Amsterdam terecht en gaat studeren maar tijdens de lockdown valt zijn houvast weg en krijgt last van angsten en depressieve gevoelens.

Bader gaat op zoek naar een oplossing om dat te doorbreken en komt op het idee om hummus te gaan maken en te verkopen. Dat verkoopt hij via sociale media en het is zo'n een succes dat hij de hele stad in weer en wind urenlang doorfietst om zijn producten af te leveren.

Een autootje waarin hij droog de hummus kan vervoeren blijkt de oplossing. Alleen het budget is er nog niet, maar "de oplossing kwam naar me toe". Het populaire social media-platform Humans of Amsterdam deelde vorige week zijn verhaal en crowdfundactie. En dat gaat rap, binnen drie dagen is er al 10.000 euro opgehaald. Bader is er sprakeloos van: "Ik kon het niet geloven."

Quote "Hummus redde mijn leven" Bader Dabbagh - Hummus & Habibis

Vanuit zijn keuken in de Staatsliedenbuurt vertelt Bader uitgebreid over de turbulente periode die hij heeft meegemaakt. Als in de lockdown zijn relatie uitgaat, zijn werk wegvalt en hij moet stoppen met zijn studie valt hij in een zwart gat. "Het was heel heftig. Ik kon niet slapen, had last van depressie en angsten." Na een periode van therapie en aan zichzelf werken komt hij op het idee om zijn eigen hummus te gaan verkopen. "Hummus redde mijn leven. Het geeft mij de purpose om verder te gaan." Met een grote glimlach maakte hij vandaag een proefrit in de Jordaan om een bestelling af te leveren.