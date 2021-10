Ajax NL V Oud-Ajacied Rob Been (91) werd in de Hongerwinter opgevangen in Friesland: ''Ik verklaar sc Heerenveen koninklijk"

Aanstaande zaterdag biedt Ajax namens vier Amsterdamse voetbalclubs een plaquette aan sc Heerenveen aan. Daarmee wordt de humanitaire oorlogsoperatie herdacht, waarbij 86 Amsterdamse voetballertjes tijdens de Hongerwinter werden opgevangen door pleeggezinnen in Friesland. De nu 91-jarige Rob Been was één van die jongetjes tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was 14 toen hij werd opgevangen door een gastgezin.

Meneer Been kijkt met gemengde gevoelens terug naar die strenge winter van 1944-1945. ''Het was een moeilijke tijd, op straat vielen mensen flauw, we kregen niets meer te eten en soms aten we thuis tulpenbollensoep." Maar dankzij voetbalclub Heerenveen veranderde het leven van Rob en 85 andere Amsterdamse voetballertjes, ze gingen met de boot naar Heerenveen. "Ik kwam in een walhalla. En dat door sportclub Heerenveen. Die moeten koninklijk worden, zijn ze nog niet koninklijk? Dan verklaar ik ze hierbij koninklijk'', lacht hij.

Quote ''Hoe is het mogelijk dat wildvreemde mensen mij zo liefdevol hebben ontvangen?'' rob been

De familie Muntendam, een Fries' gastgezin met een grote groentewinkel, speelde in die tijd een grote rol in Rob's leven. ''Het waren fantastische mensen. Dan denk je terug: hoe is het mogelijk, dat gewoon wildvreemde mensen mij zo liefdevol hebben ontvangen?''

Geen van de Amsterdammertjes ging destijds naar school en daarom konden ze veel voetballen. Dat deden ze het liefste met de legendarische voetballer Abe Lenstra, die met zijn vrouw ook gastouders waren. ''Wij gingen altijd zondags naar zo'n trapveldje vlakbij het huis van Abe Lenstra en zijn vrouw. We gingen met 'm sparren, een beetje bal hooghouden en strafschoppen nemen. Hij was de held van de buurt.'' In het voorjaar van 1945 kwam Rob Been terug in Amsterdam, waar hij doorging met voetballen, onder andere in het tweede elftal van Ajax. Gedurende en na zijn voetbalcarrière bekleedde hij diverse bestuurlijke functies binnen de Amsterdamse club. Hij is al een tijdje erelid van de club.

Quote ''Altijd hulp geven zonder tegenprestatie te verwachten. Dat doe ik tot de dag van vandaag'' rob been

De oud-Ajacied trekt tevens de vergelijking met de huidige samenleving. ''Wat daar in Friesland, in Heerenveen is gebeurd, dat is uniek. Kijk maar om je heen, heden den dagen, wat er met de vluchtelingen gebeurt. Niet met die erge mate, maar de geschiedenis herhaalt zich.'' Meneer Been hoopt dan ook op meer vrijgevigheid, zoals dat destijds in Friesland zo vanzelfsprekend was. Dat blijkt uit een belangrijke levensles die hij uit die tijd heeft meegenomen: ''Altijd hulp geven zonder een tegenprestatie te verwachten. Dat doe ik tot de dag van vandaag, omdat zij dat ook voor mij hebben gedaan.'' Een paar jaar geleden hoort Ajax-directeur Edwin van der Sar het verhaal. Hij besluit een blijvend aandenken te schenken om de voetbalclub Heerenveen en de gastgezinnen namens vier Amsterdamse clubs (Ajax, De Volewijckers, Blauw-Wit en DWS) te bedanken. Morgen, als Ajax in Heerenveen speelt, zal meneer Been de plaquette aan de club overhandigen.

