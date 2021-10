Drie jaar gevangenisstraf na schietpartij in wasstraat Duivendrecht

De man die in november 2019 een schot loste in een wasstraat aan de Industrieweg in Duivendrecht, is gisteren veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Hij schoot omdat hij iemand probeerde te beroven.

Volgens de rechtbank had de schutter het voorzien op een Rolex-horloge. Op camarabeelden was te zien dat hij de pols van het slachtoffer vastgreep. Een getuige verklaarde dat de man "geef me je horloge, geef me je horloge" zei.

Impulsief

Ook sloeg de 20-jarige man het slachtoffer op zijn hoofd en schoot hij met een pistool in de richting van zijn benen. Hij raakte hem niet. Volgens de rechtbank heeft de schutter "impulsief gehandeld en niet stilgestaan bij de impact van zijn handelen op de betrokkenen". Er waren veel getuigen, waaronder kinderen.

De schutter heeft bekend dat hij het schot loste en op de camerabeelden te zien was. Hij gaf wel een andere lezing van het incident. Volgens de twintiger had hij ruzie met het slachtoffer op sociale media en wilde hij hem bang maken, maar niet bestelen.

Samenwerking

De rechtbank vond die verklaring "niet goed begrijpelijk" en "onvoldoende onderbouwd". Er was volgens de rechtbank verder sprake van een "nauwe en bewuste samenwerking" met een tweede dader. Ze kwamen namelijk samen aan bij de wasstraat en de mededader hield iemand anders op afstand door hem onder schot te houden.

De schutter is tijdens dezelfde rechtszaak ook veroordeeld voor het pinnen van bijna 5000 euro met de pinpas van een hoogbejaarde vrouw. Die had de vrouw tijdens een babbeltruc gegeven. Of hij de pinpas gestolen heeft kon niet worden bewezen, maar wel is bewezen dt hij de pinpas in zijn bezit had.