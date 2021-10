Rapport over falen hulpverlening bij tragische dood Famke (14) volgens Halsema "een mokerslag"

De vernietigende conclusie van onderzoeker Corrine Dettmeijer dat het systeem van hulpverlening en ook de rechtelijke macht faalden bij de bescherming van de 14-jarige Famke die vorig jaar door haar vader werd doodgeschoten, is hard aangekomen in de Stopera.

"Ik vond het rapport een mokerslag", zegt burgemeester Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. "Ik heb in januari met de moeder en de stiefvader gepraat en ik kende in hoofdlijnen wat hen is overkomen. Maar het uitgeschreven zien op papier, hoe in totaal elf hulpverleningsinstanties misschien afzonderlijk wel hun best hebben gedaan, maar in het geheel hebben ze eigenlijk het meisje onvoldoende geholpen." Op 28 december vorig jaar, aan het begin van de middag , werden er twee lichamen in een woning aan de Eerste Atjehstraat in Oost gevonden. Na onderzoek bleek het te gaan om de 14-jarige Famke en haar vader. De 52-jarige man schoot eerst zijn dochter dood, waarna hij zelfmoord pleegde.

Halsema: "In de hulpverlening zijn die noodkreten van de moeder onvoldoende gehoord en heeft men niet in de gaten gehad dat de vader wanen kreeg en niet in orde was en, zoals in het rapport beschreven staat, heeft men eigenlijk steeds de vader geloofd." Onder andere het Ouder Kind Team (OKT), Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdbescherming hebben steken laten vallen. "Dat er elf verschillende organisaties zijn die onvoldoende samenwerken, ik denk dat dat het hoofdprobleem is", aldus de burgemeester. Zo was er tussen de instanties te veel wantrouwen waardoor er niet of niet op tijd werd doorverwezen. Halsema: "Mensen hebben er omheen gedraaid en de verkeerde instanties zijn te lang bevoegd geweest. En de instanties die wel hadden kunnen ingrijpen, het meisje had bijvoorbeeld veel eerder onder toezicht geplaatst kunnen worden en dan was er controle geweest - dat is niet gebeurd."

De werkdruk en de tekorten in de jeugdzorg speelden daarbij ook nog mee. "Het is geen excuus, het gaat hier wel degelijk ook om verantwoordelijkheid. De bestuurlijke verantwoordelijkheid die ligt bij mij en bij wethouder Kukenheim en de verantwoordelijkheid van de hulpverleningsinstanties. Maar als we willen zorgen dat het beter wordt dan zullen we wel de tekorten, de druk op de jeugdzorg in ogenschouw moeten nemen, want anders kunnen we geen maatregelen nemen die het helpen voorkomen."



Halsema en Kukenheim willen de tijd nemen voor die maatregelen om weg te blijven van "de reflex" om met extra regels te komen die weer averechts zouden kunnen uitpakken. De burgemeester heeft het rapport intussen ook met de moeder en stiefvader van Famke besproken, die in Het Parool al zeiden de conclusies pijnlijk te vinden.

Halsema: "Ik denk dat ze daar zelf wel iets over in de pers zullen zeggen, maar ik denk dat zo'n rapport een heel dubbel gevoel geeft. Omdat je je gelijk bevestigd ziet, wat je altijd hebt geweten, dus dat zal ook wel enige genoegdoeing geven, maar tegelijkertijd wordt op een hele zakelijke manier beschreven hoe iedereen tekort is geschoten en hoe noodlottig het gevolg is geweest."

Kijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester: