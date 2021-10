Negen vragen en antwoorden over de Amsterdam Marathon op zondag

ED: "De marathon is minder grootschalig. Het aantal deelnemers aan alle onderdelen ligt nu rond de 31.000 tegen 45.000 in 2019. Dat scheelt een boel."

EJ: "Bijna alles is weer normaal. De tijd van het startschot is een half uur naar voren geschoven, om 9.00 uur. Tweevoudig Olympisch kampioene Sifan Hassan verricht het startschot. Verder hebben de toeschouwers in het Olympisch Stadion een coronatoegangsbewijs nodig. Langs de route is minder vertier, de organisatie heeft alle animatie afgeschoten. Dit keer dus helaas geen flyboarders boven de Amstel."

Er zijn enorm veel marathons in deze periode. Wat heeft dit voor gevolgen?

EJ: "Nou, dat atletiekliefhebbers enorm aan hun trekken komen. Bijna wekelijks kan je kijken naar een marathon."

ED: "Dat de topatleten dan moeten kiezen. Je kunt niet de ene week in Boston lopen en dan een week later in Amsterdam. Zo was vorige week de marathon van Eindhoven en volgende week is alweer de marathon van Rotterdam. Dus iedereen die in de hoofdstad loopt, zul je volgende week niet in Rotterdam zien."



Moeten hardlopers en bezoekers hun coronapaspoort tonen?

EJ: "De hardlopers niet. Het wordt als een 'doorloop evenement' beschouwd. En de elitelopers verblijven met z’n allen de dag voor de race al in hetzelfde hotel waar ze wel gecheckt worden. De toeschouwers hoeven het paspoort alleen te laten zien in het Olympisch Stadion."

ED: "Langs het parcours kunnen toeschouwers 'vrij' kijken. De organisatie heeft wel nadrukkelijk gevraagd aan mensen om zich zo veel mogelijk te verspreiden."



Doen er lopers mee die corona hebben gehad en wat betekent dat voor de eindtijden?

EJ: "Ongetwijfeld. Er zijn topsporters die de afgelopen maanden behoorlijk zijn teruggeworpen door corona. Gelukkig herstellen topatleten daar wel snel van."

ED: "Een marathonvoorbereiding duurt doorgaans tien weken. Het gaat er bij marathonlopers eigenlijk altijd al om dat zij niet kort voor de wedstrijd een kleine blessure moeten hebben of ziek moeten zijn geweest. Ze zijn dan ook vaak voorzichtig in hun contact met andere mensen."



Wat zijn 'pacers' of hazen?

EJ: "Dat zijn hardlopers die eigenlijk voor spek en bonen meedoen. Ze rennen een gedeelte van de race en zorgen er vooral voor dat andere hardlopers in een vooraf afgesproken ritme blijven lopen. Zo zijn er hazen die de Afrikaanse topatleten naar een tijd van 2.04 uur moeten helpen, terwijl andere hazen een langzamer tempo aangeven, bijvoorbeeld voor de Nederlandse favorieten."

ED: "Het gebeurt een heel enkele keer dat een haas zich zo goed voelt dat hij besluit toch te finishen, maar dat is niet waarvoor ze betaald worden. Het zijn echt helpers die ook onderweg aangeven hoe een bocht moet worden genomen of waarschuwen als er een obstakel op het parcours is, bijvoorbeeld een stoeprand of vluchtheuvel."



Wordt dit het jaar dat er eindelijk onder de twee uur wordt gelopen?

EJ: "Dat is een mooie uitdaging, maar de kans dat dat lukt is nihil. De Afrikaanse topfavorieten vertrekken op een tijd van 2 uur en 4 minuten. Al gaan de technische ontwikkelingen in een rap tempo. Denk aan de nieuw ontwikkelde schoenen van een paar jaar geleden."

ED: "De enige die ooit onder de 2 uur liep, is Eliud Kipchoge. Maar dat deed hij in Wenen in een speciaal daarop gerichte race. Zo had hij bijvoorbeeld de beschikking over 41 (!) afwisselende hazen. Om die reden wordt die tijd van 1.59, 40 ook niet officieel erkend als wereldrecord."

Kunnen de Nederlanders het verschil maken? Of spelen zij een bijrol?

EJ: "Helaas spelen ze een bijrol, zeker ook omdat Abdi Nageeye niet van de partij is. Hij schuurt als enige Nederlander nog tegen de wereldtop aan. Zeker na z’n zilveren medaille afgelopen Olympische Spelen in Tokyo op de marathon. Maar zondag is wel speciale aandacht voor de bekendste hardloper uit Noord-Holland: Michel Butter uit Castricum. Hij is bijna 36 jaar en stopte vorig jaar, maar keerde toch weer even terug. Hij gaat weg op een tijd van 2.11,30 en hoopt in het tweede gedeelte van de race nog wat te versnellen."

ED: "Het leuke is wel dat er inmiddels flink wat Nederlandse toplopers zijn die elkaar uitdagen. Khalid Choukoud is op papier de snelste, maar Frank Futselaar en Björn Koreman mengen zich ongetwijfeld ook in de strijd om de medailles. En waar de meeste aandacht naar de mannen uitgaat, wil ik bij de vrouwen Bo Ummels uit Heiloo, noemen. Zij verdedigt haar titel."

Is het parcours hetzelfde en op welke plekken moeten we extra opletten?

EJ: "Het parcours is exact hetzelfde als voorgaande jaren. Dus twee keer door het Vondelpark, langs de Amstel tot aan Ouderkerk en weer terug. Onder het Rijksmuseum door en uiteraard start en finish in het Olympisch Stadion. Je verveelt je niet onderweg als hardloper."

ED: "Daar krijgen de toplopers vaak weinig van mee. Zij zijn tijdens de wedstrijd zo gefocust dat je de mooie plekjes niet ziet. Dat geldt voor de andere lopers natuurlijk wel. Ongeveer eenderde van alle deelnemers komt uit het buitenland en die hebben natuurlijk wel getraind voor een mooie eindtijd, maar die komen ook voor de stad naar Amsterdam."

Wanneer kunnen we op tv en online kijken?

EJ: "Zondag inschakelen om 12.00 uur, want dan start onze live-uitzending. Die duurt tot 14.00 uur."

ED: "Daarin zie je dan ook een samenvatting van de wedstrijdloop van eerder die ochtend. Verder houden we je natuurlijk via app/site en de sociale kanalen op de hoogte en hoor je flitsen op NH Radio."