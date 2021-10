Tiers Bakker verrassende nieuwe lijsttrekker van SP: "Heel mooi dat ik het mag zijn"

Tiers Bakker is gekozen als nieuwe lijsttrekker van de SP in Amsterdam. Op vrijdagavond werd Bakker tijdens een algemene ledenvergadering met slecht één stem verschil verkozen boven de net aangetreden wethouder Jakob Wedemeijer.

Eerder was Laurens Ivens naast wethouder Wonen ook lijsttrekker van de partij. Ivens stapte in juli van dit jaar op na klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Begin deze maand werd Jakob Wedemeijer als opvolger van Ivens geïnstalleerd als wethouder Wonen. Hij leek een goede kans te hebben om ook lijsttrekker van de partij te worden, maar daarin greep hij mis. Van de in totaal 69 stemmen gingen er 34 naar Wedemeijer en 35 naar Bakker.

"Verrassend", zegt Bakker tegen AT5/NH Amsterdam over het behalen van de meeste stemmen. "Het was namelijk heel spannend. Wedemeijer was ook een hele goede kandidaat, maar ik vind het hartstikke mooi dat ik lijsttrekker mag zijn."

Kritische stem

Bakker staat bekend als een SP'er die goed zichtbaar is bij demonstraties en fel uit kan halen bij dossiers binnen zijn portefeuille. Zo was Bakker kritisch op de locatie van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas. Ook stak hij zijn twijfels over het plaatsen van windmolens langs de noordrand van de stad niet onder stoelen of banken. Daarnaast is hij altijd zeer kritisch over het massatoerisme in Amsterdam.

De SP Amsterdam maakt een roerige tijd door. Na het vertrek van partijleider Laurens Ivens vanwege grensoverschrijdend gedrag maakte huidig fractievoorzitter Erik Flentge ook nog eens bekend na de verkiezingen te stoppen als raadslid. De SP heeft momenteel drie zetels in de gemeenteraad.