Wethouder Kukenheim ondertekent deal voor gezondere voeding in de stad

Simone Kukenheim (Zorg) ondertekende vandaag de zogenaamde City Deal waarmee de stad zich verplicht om een gezonde en duurzame voedselomgeving voor iedereen te zijn. Als het aan de gemeente ligt, zijn er in 2030 overal in de stad gezonde, duurzame en betaalbare eetgelegenheden.

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht. In kwetsbare wijken ligt dat aantal soms nog hoger. Ook zijn steeds meer kinderen te zwaar; in sommige stadsdelen kampt zelfs een kwart met overgewicht. En juist in die wijken is het voedselaanbod vaker ongezond.

De gemeente wil met de City Deal dat in 2030 gezond en duurzaam eten voor iedereen makkelijk te krijgen is voor een goede prijs. Ook moet het eten duurzaam en regionaal geproduceerd zijn.

Pilot

De komende vier jaar wordt er met verschilende pilots gekeken hoe het voedselaanbod gezonder gemaakt kan worden in bijvoorbeeld winkels, sportkantines en de horeca. Zo wordt er gekeken naar welke juridische mogelijkheden de gemeente heeft om een gezonder voedselaanbod te krijgen.

In totaal hebben acht gemeenten de City Deal ondertekend.