Ten Hag na zege op sc Heerenveen: "Blij dat ik de 'oude' Neres weer heb gezien"

Trainer Erik Ten Hag had liever gezien dat de wedstrijd tegen sc Heerenveen vanavond voor de rust gespeeld was, maar kijkt tevreden terug op het spel van vanavond. Ook is hij blij dat hij de 'oude' David Neres weer heeft gezien.

Volgens de trainer kwam de ploeg uit Friesland scherp uit de rust en werd zijn team op het middenveld overlopen. "Vandaar dat we hebben ingegrepen en Neres hebben laten spelen. Daarna kregen we de controle terug en maakten we de 2-0", aldus Ten Hag, die blij is dat juist Neres de goal maakte.

"We waren niet tevreden met hoe hij speelde tegen FC Utrecht. Maar wat Neres vandaag liet zien vond ik uitstekend en zo ken ik hem ook. Balvast en creatief. En hij verschijnt op het juiste moment voor het doel."