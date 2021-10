Meerdere schoten gelost op Zeilstraat

Een nog onbekende schutter heeft vannacht meerdere schoten gelost op de Zeilstraat in Zuid.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er zitten drie kogelgaten in het raam van een café, maar er lag ook een bloedspoor op straat. Een slachtoffer werd niet aangetroffen.

"Het klopt dat we bloedsporen hebben aangetroffen en we onderzoeken of het verband houdt met de beschieting", zegt een woordvoerder van de politie. "Het hoeft geen verband te houden, het kan ook van eerder zijn."

De Forensische Opsporing van de politie heeft sporenonderzoek gedaan. Ook is er met een speurhond gezocht naar kogelhulzen. Volgens getuigen is er één huls aangetroffen.

De recherche zal ook nog camerabeelden bekijken. De politie vraagt getuigen zich te melden.