Man steelt dure e-bike in Nieuw-West

Rond 16.45 uur komt de verdachte in beeld van een bewakingscamera van de flat bij Langswater in Nieuw-West. Hij heeft de dure e-bike van het merk Doppio verplaatst van de hoofdingang naar de kant van de flat waar de brandtrap uitkomt. Hij haalt een slijptol uit zijn rugtas en richt zich op het kettingslot.

Afgeleid

Op een gegeven moment stopt de verdachte met slijpen. Hij lijkt om de een of andere reden afgeleid te zijn, stopt de tol terug in zijn rugtas en loopt het beeld uit. Een paar seconden later rijdt hij op een andere fiets de hoek om en blijft dan even weg.

Ruim een uur later is de man terug. Na een korte pauze haalt hij de gereedschap weer tevoorschijn en gaat verder met slijpen. "Dan gebeurt er iets opvallends. Een getuige ziet de man in de weer met de slijptol en vindt de fiets wel heel erg lijken op die van haar huisgenoot. Ze spreekt de man aan waarop hij aangeeft dat hij zijn sleutel kwijt is", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

Kettingslot

Omdat ze recentelijk in de flat is komen wonen wil de getuige niemand vals beschuldigen en besluit ze door te fietsen. Een paar seconden later begeeft het kettingslot het. De verdachte gooit het slot naast de fiets op de grond, stopt de tol terug in zijn rugtas en fietst weg. De getuige vertrouwde de situatie niet en dat bleek te kloppen, als ze even later bij de brandtrap gaat kijken is de man verdwenen.

"De eigenaar is afhankelijk van de fiets, omdat het haar dagelijks vervoer is. Daarnaast is een elektrische fiets aardig aan de prijs en dat maakt deze diefstal nog vervelender voor het slachtoffer", besluit De Vries.