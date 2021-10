Man (22) krijgt zestien maanden cel voor beroving en aanranding van een vrouw

Een 22-jarige man is veroordeeld voor een gewelddadige beroving van een vrouw, waarbij hij honderden euro's en een mobiele telefoon meenam. Ook randde hij haar aan door haar op meerdere plekken te betasten. Naast de celstraf moet de man ook een schadevergoeding van meer dan twintigduizend euro betalen.

De beroving gebeurde op op 15 januari 2019. De 22-jarige verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal en aanranding.

Het slachtoffer werd naar Amsterdam gelokt met het idee dat ze uit eten ging met een andere man. In plaats van een etentje is het slachtoffer geïntimideerd, meerdere keren geslagen en is ze betast.

Het slachtoffer is uiteindelijk achtergelaten door de verdachte. Meerdere getuigen troffen haar compleet overstuur aan op de Basisweg in Westpoort.

Betast en beroofd

De 22-jarige man gebruikte geweld door het slachtoffer meerdere keren op haar arm en schouder te slaan. Ook sloeg hij haar met een telefoon tegen haar hoofd. Van de vrouw werd een onder meer iPhone, oorbellen, een Turks paspoort, een pinpas en 360 euro gestolen. Ook raakte de dader zijn slachtoffer onder haar kleding aan.

De rechter rekent het de dader zwaar aan dat hij zijn slachtoffer niet alleen mishandelde en beroofde, maar ook betastte. "Hiermee heeft hij haar lichamelijke integriteit en waardigheid geschonden." Naast de 16 maanden cel moet de man de vrouw ook een schadevergoeding van in totaal 22.500 euro betalen.