Krakers willen met 'Hotel Mokum' vrijplaats zijn voor Amsterdammers

Volgens de krakers zou het pand al twee jaar leegstaan en is het in handen van een buitenlandse investeerder die het gebruikt om mee te speculeren. Dat laatste bleek niet het geval, want het gebouw is in handen van L.R.L. Vastgoed. Dat wordt geleid door Amsterdamse horecaondernemer Cheu Jung Su en zijn broer.

"We zijn een groep jonge Amsterdammers die tegen de uitverkoop van de stad en tegen leegstand van een pand als dit zijn", aldus Lana Lente van Actiegroep Pak Mokum Terug. "We willen er iets moois en vets van maken voor de Amsterdammers. Waar we vrijplaatsen kunnen creëren en cultuur van beneden kunnen sponseren."

Daarnaast geeft hij aan dat er voor de bouwvak van deze zomer nog gebouwd is door de aannemer, maar dat er door leverproblemen die te maken hebben met coronacrisis vertraging is opgelopen. Hij beweert nog altijd de intentie te hebben het gebouw op te knappen, om het vervolgens weer als hotel uit te baten.

Ook ontkent de ondernemer dat het al twee jaar leegstaat en dat hij een speculant is. "Ik behoor niet tot die groep speculanten", zegt hij stellig. "Ik ben in de coronapandemie al hard geraakt als horecaman en nu krijg ik deze extra problemen ook nog. Ik snap dat ze de grote buitenlandse investeerders willen aanpakken, maar bij mij zitten ze verkeerd."

Dat de actiegroep niet direct uit het pand is gezet heeft volgens Lana Lente te maken met "mazzel hebben". De gemeente laat weten op te treden als krakers op heterdaad betrapt worden of wanneer het pand in gebruik is. Dat was in dit geval niet van toepassing en dus is het nu aan het Openbaar Ministerie. De eigenaar heeft aangifte gedaan en dus zal een procedure worden gestart.

Vandaag heeft de VVD-fractie vragen gesteld aan het college van burgemeesters en wethouders. Zij zien graag dat er "snel en daadkrachtig wordt opgetreden tegen kraken, om eigenaren van bedrijven of woningen te beschermen en om nieuwe kraken te ontmoedigen".

Leegstand

Voor de actiegroep Pak Mokum Terug is de kraak een daad voor alle Amsterdammers en zij vinden de leegstand een ontoelaatbare situatie. "We zien kraken echt als dé oplossing om de wooncrisis tegen te gaan", aldus Lana Lente.

"Het is een mooi pand en je baalt als iemand anders het inneemt, maar laten we wel wezen, het is niet per ongeluk leeg gaan staan. Het staat sinds 2019 leeg, ze hebben geen vergunningen om te verbouwen en ze laten het verkrotten om mee te speculeren en dat vinden we onacceptabel tijdens een wooncrisis."

Zowel de krakers als de pandeigenaar hebben een advocaat in de arm genomen, maar het is nog onduidelijk wanneer de zaak voor zal komen.