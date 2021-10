Dortmund is favoriet, maar Ajax is 'dark horse' in Europa: "Geen ploeg speelt graag tegen ons"

Morgenavond gaat voor Ajax het Champions League -toernooi weer verder. De ploeg van Erik ten Hag staat er in poule C prima voor met zes punten uit twee wedstrijden. Sporting en Besiktas werden eenvoudig aan de kant gezet, maar nu volgt de eerste échte krachtmeting. De dubbele ontmoeting met Borussia Dortmund. Tijdens de persconferentie blikte Erik ten Hag vooruit op de eerste ontmoeting met de Duitsers.

Gaat het over Dortmund, dan gaat het over de Noor Erling Haaland. De boomlange goaltjesdief is volgens vele momenteel misschien wel de beste spits die rondloopt op de velden. "Haaland is een wereldspits om het zo te zeggen", zegt Jurriën Timber tijdens het persmoment.

De spits mag dan goed zijn, het is niet FC Haaland, maar Borussia Dortmund waar Ajax morgen tegen speelt. "Het is een belediging voor die andere tien spelers hoe jij en jullie over Haaland spreken", reageert Ten Hag licht gepikeerd. "Dortmund is een uitstekend team, met een uitstekende spits. Er is ook niet een specifieke speler die hem gaat afstoppen, wij moeten hem als team afstoppen."