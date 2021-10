Even terugblikken op ADE: "De muziek, de mensen. Het is fantastisch"

In 2019 stond het bezoekersrecord op 400.000 mensen, die van over de hele wereld naar Amsterdam kwamen. Dit jaar lag het aantal bezoekers lager dan de vorige keer, mede dankzij de coronamaatregelen, zoals de maximale bezetting van 75%. Ook begonnen de evenementen vroeger dan normaal en waren ze om middernacht afgelopen. 'Vroeg pieken' was dan ook het motto van veel feestgangers.

Onze avond begon in de platenzaak Zwart Goud op de Geldersekade. ADE draait namelijk niet alleen maar om de harde technofeesten, maar ook om het genieten van elektronische muziek. De platenzaak in het centrum zette de deur elke dag open voor muziekliefhebbers. Op zaterdag stonden van 13.00 tot 18.00 uur twee dj's te draaien voor de bezoekers. "De sfeer is fijn, de mensen zijn gezellig en ook de selectie aan muziek is top", zegt één van hen. "Dit is perfect om je avond mee te beginnen", zegt een ander, terwijl hij met een biertje in de hand danst op de muziek. "Van commercieel tot de underground. Dat is ADE."

Het Sieraad

Van de intieme sfeer in het centrum verplaatsen we naar de Postjesweg. In het oude schoolgebouw Het Sieraad draaien house-dj's Hernan Cattaneo en Nick Warren voor honderden mensen. Één bezoeker is elke dag van België naar Amsterdam gereden voor ADE: "Ik val bijna om, maar het is het waard. De muziek, het geeft mij echt een gevoel dat ik niet kan omschrijven. Het is super." Een Italiaanse man is ook speciaal voor het festival naar Amsterdam gekomen. "De muziek, de mensen, het is fantastisch", zegt hij lachend.

Into the Woods

We sloten de avond af bij het tweedaagste festival Into the Woods. Het technofestival op de NDSM-werf in Noord was met acht grote podia, een aantal kleine feestjes verspreid over het terrein, een vintage kledingverkooppunt en vele kunstwerken, één van de grootste ADE-evenementen dit jaar. "Ik kijk mijn ogen uit hier", zegt een bezoeker, "De kunst is zo mooi." Een ander: "Ik ben alleen maar aan het genieten. " De stages waren gebouwd op unieke locaties. Zo vonden er onder andere feesten plaats op een boot, in een hijskraan en in een boomhut. "Helemaal fantastisch, formidabel."

Het Amsterdam Dance Event 2021, waar twee jaar naar uit werd gekeken is voorbij, maar wat heeft Amsterdam genoten. Op naar volgend jaar.