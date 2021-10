Dakpannen vallen van vier hoog op stoep en terras van Scheldestraat

Op de Scheldestraat in Zuid zijn ter hoogte van de Coffee Company meerdere dakpannen naar beneden gevallen.

De dakpannen vielen rond 14.00 uur van vier hoog op de stoep en het terras van de ondergelegen koffiezaak. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De brandweer is ter plaatse en heeft nog meer loszittende dakpannen weggehaald. De stoep is afgezet. Volgens een woordvoerder van de brandweer is Bouw en Woningtoezicht op de hoogte gebracht en zal onderzocht worden hoe de pannen naar beneden konden vallen.