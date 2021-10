Stad NL V De Straten in het Sarphatipark: "Geen tuin, wel een balkonnetje, maar zo blij om het park te hebben"

In de Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar verhalen van Amsterdammers en een kijkje achter hun voordeur. Vandaag verruilen we de klinkers voor grind en gras en nemen we een kijkje in en om het Sarphatipark.

Het Sarphatipark in stadsdeel Zuid wordt ook wel ‘de voortuin van de Pijp’ genoemd. Het park is origineel bedacht door de Amsterdamse arts, stadsplanner en dichter Samuel Sarphati (1813-1866) maar is pas in 1885 aangelegd. Het is met zijn kleine oppervlakte het meest drukbezochte park van Nederland: per vierkante meter zijn er elke dag gemiddeld 110 mensen (!), twee keer zoveel als in het Vondelpark.

We beginnen vandaag op het dakterras van Eveline, waar we een geweldig uitzicht hebben op de Pijp. Achttien jaar geleden verhuisden ze hier naartoe vanuit een straat om de hoek. Eveline neemt Redouan mee door hun kleurige monumentale pand en deelt een aantal mooie familieherinneringen die haar gezin in het park gemaakt heeft. “Ik fietste hier altijd langs vroeger en dacht dan; oh, als je hier toch ooit kan wonen! En uiteindelijk is dat dan gelukt.”

Middenin het park staat het Groene Gemaal. Behalve dat het gemaal het water in de vijvers ververst, zorgt het er ook voor dat het park niet overstroomt door regenwater. We spreken in het park af met Marieke. Ze is één van de vrijwilligers die het Groen bij het gemaal beheert en vertelt ons over de geschiedenis van het park en de buurttuin.

Aan de andere kant van het park, de “drukke kant”, treffen we Sacha met haar zoon Lee op het bankje op de stoep voor hun huis. “We hebben een hele mooie bovenwoning. Geen tuin, wel een balkonnetje, maar zo fijn om het park te hebben.” Na wat straatvoetbal waarbij Lee zowel stagiair Nina als cameraman Joa inmaakt, vertelt Sacha over hoe de rust in haar huis en de ruimte van het park invloed hebben op haar werk als documentairemaker.