D66 wil dat bijstandsgerechtigden zonder gevolgen voor uitkering kunnen samenwonen

De gemeente verlaagt de uitkering nu omdat bijstandsgerechtigden minder woonkosten zouden hebben als ze met meer mensen in huis wonen. Hoe meer bewoners van 21 jaar oud, hoe lager de uitkering voor de bijstandsgerechtigde. Dat heet de kostendelersnorm.

Tilburg

In Tilburg is dat anders. Daar mogen inwoners die in de bijstand zitten een halfjaar samenwonen op proef zonder dat het gevolgen heeft voor hun uitkering. Het is voor zover bekend de enige gemeente in Nederland die dat toestaat, maar D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig en D66-raadslid Yassmine El Ksaihi hebben het Amsterdamse stadsbestuur gevraagd het voorbeeld van Tilburg te volgen.

"De kostendelersnorm draagt mogelijk bij aan het hoge percentage van bijstandsgerechtigden in Amsterdam (30%) dat zich sociaal geïsoleerd voelt", schrijven de twee D66'ers. "Ten slotte delen Amsterdammers amper woningen, hetgeen de wooncrisis alleen maar heviger maakt. Gemiddeld wonen er 1.9 Amsterdammers per woning."

Cijfers

Ze willen van het stadsbestuur ook weten hoeveel bijstandsgerechtigden er nu alleen wonen en hoeveel van die Amsterdammers eigenlijk samen willen wonen. Ook vragen de twee of er naast financiële gevolgen ook andere redenen zijn waarom de bijstandsgerechtigden niet samen zouden willen wonen.

Als het aan de partij ligt, geldt de kostendelersnorm straks ook niet als er familieleden, zoals oudere kinderen of oma's of opa's, bij de bijstandsgerechtigde in huis komen wonen.