Ten Hag na voetbalshow van Ajax: "Het kan wel eens een heel mooi seizoen worden"

De supporters in de Johan Cruijff Arena zorgden voor een indrukwekkende sfeer, maar even zo indrukwekkend was het spel van Ajax. De Amsterdammers waren vanaf de eerste minuut oppermachtig en hadden daardoor de bezoekers, en de vooraf gevreesde spits Erling Haaland, volledig onder controle. Toch kon Ten Hag lastig ontspannen aan de zijlijn, want zo legt hij uit: "We spelen tegen Duitsers. En dat is zo'n geweldige kwaliteit in die cultuur, want het is pas over als de scheidsrechter drie keer gefloten heeft."

Ook voor Daley Blind was dit een wedstrijd om in te lijsten. De linksback nam de 2-0 voor zijn rekening met een snoeihard schot van net buiten het zestienmetergebied. Zijn prestaties leverden hem de titel van 'Man van de Wedstrijd' op. "Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niks doet", aldus de linksback. "Het is natuurlijk leuk als je persoonlijke erkenning krijg."

Bekijk de hele persconferentie hieronder.