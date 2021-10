Flinke vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam door ongeluk

Door een ongeluk is er een file ontstaan op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Het verkeer staat stil tussen knooppunt Zaandam en het knooppunt Coenplein.

Het ongeluk gebeurde rond 7:50 uur. Het verkeer wordt momenteel omgeleid via de Ring-West. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging bijna twintig minuten is en de lengte van de file 4,5 km. De verwachting is dat de weg rond 09:00 uur weer vrij wordt gegeven.