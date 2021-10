Vanmiddag kans op zware windstoten, code geel van kracht

Het wordt een onstuimige middag zo verwacht het KNMI. Vanaf 16.00 uur is er kans op buien, die gepaard kunnen gaan met zware windstoten tot wel 80 km/u. Code geel is dan van kracht.

De windstoten komen vooral vanaf zee; uit west- tot zuidwestelijke richting. Thuisblijven hoeft echter niet, legt NH Nieuws-weerman Jan Visser uit. "Code geel is de minste waarschuwing die er is, die geldt voor zware windstoten die in buien kunnen optreden. Het is puur een waarschuwing dat je moet oppassen, bijvoorbeeld in het verkeer."

In de loop van de avond keer de rust weer terug, maar dat is maar tijdelijk. Op donderdag is het namelijk weer raak: dan is er in het hele land kans op zware windstoten tot 75 km/u. In de kust kunnen er - vooral bij buien - windstoten tot 90 km/u zijn. Tijdens de ochtendspits, tussen 4.00 uur en 9.00 uur, is het winderig en tussen 11.00 uur en 20.00 uur is er ook sprake van een code geel.

Echte herfstdag

Het KNMI waarschuwt weggebruikers alvast: "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden." Volgens Visser kan je ook in de omgeving van je huis (lichte) hinder ondervinden: "Lichte tuinstoelen kunnen wel omwaaien, dat geldt ook voor lege kliko's. Takken kunnen ook afbreken, want de bomen zitten nog behoorlijk in het blad. Eigenlijk hoort het bij de normale herfstverschijnselen; is niets vreemds aan. Het is een echte herfstdag", concludeert hij.