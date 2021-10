Bemiddeling Sinterklaasstichting gedeeltelijk geslaagd; het blijft rommelen

De bemiddelingen tussen de vertrokken vrijwilligers van Stichting Sinterklaas in Amsterdam (SSIA) en het bestuur is gedeeltelijk geslaagd. Eerder was er mogelijk sprake van twee intochten. Na onderhandelingen tussen beide partijen is dat idee van de baan, maar de onenigheid tussen het bestuur en de vertrokken vrijwilligers is nog lang niet opgelost. De oud-vrijwilligers willen dat vice-voorzitter Jules Vos opstapt, maar de voorzitter van het bestuur ziet daar geen reden toe.

Menno Köhler, die tot voor kort lid was van het kaderteam bij SSIA, heeft niet het gevoel dat ze er tijdens de onderhandelingen goed zijn uitgekomen met het bestuur. "Het hele gesprek sloeg nergens op. Er werd gezegd dat er een bemiddeling zou zijn, maar het was meer een onderhandeling", vindt hij. "De gesprekken gingen nu alleen maar over de intocht, maar ik heb het gevoel dat ze alle maatschappelijke activiteiten die daarna komen vergeten. Het huidige bestuur heeft geen idee hoe ze dat moeten gaan organiseren."

Aan de oud-vrijwilligers werd door het bestuur gevraagd of ze niet toch mee wilden werken aan de Sinterklaasintocht, maar dat weigeren ze met de huidige samenstelling van het bestuur. Hoe dat na de intocht van dit jaar zal gaan, weten ze nog niet. "Zolang vice-voorzitter Jules Vos blijft, gaat de stichting zonder ons verder. Hiermee verliezen ze zo’n 250 vrijwilligers."

'Geen reden voor vertrek Vos'

Voorzitter SSIA Edgar Peer laat weten dat het opstappen van vice-voorzitter Jules Vos niet is besproken. "Ik zie daar nu geen reden toe. We zitten al in het traject van inclusiviteit en diversiteit en er zijn recent twee nieuwe bestuursleden bijgekomen. Wij gaan door en organiseren 14 november een mooie intocht." Dat de kaderleden een grote achterban hebben van vrijwilligers die ook niet terug willen zolang Vos in het bestuur zit, ziet Peer als een broodje aap-verhaal. "Ik heb die nog niet gezien of gesproken, maar dat neemt niet weg dat we het meenemen in de evaluatie."

Vernieuwing bestuur SSIA

Oud-nieuwslezer Noraly Beyer werd onlangs aangetrokken door de gemeente om te bemiddelen tussen de twee partijen. Zelf vindt ze dat ze gedeeltelijk geslaagd is in het mediationtraject. "Ik ben blij dat het kaderteam de vrijwilligers die wel mee willen doen niet in de weg zullen staan." Wel laat Beyer weten dat ze de oud-vrijwilligers er toch graag bij had gehad. "Maar als ze zich niet over de zorgen en ergernissen heen kunnen zetten, dan houdt het op." Over een mogelijk vertrek van Vos doet ze geen uitlatingen. "Het bestuur heeft toegezegd dat zij gaan werken aan bestuurlijke vernieuwing. Hoe die bestuurlijke vernieuwing eruit ziet, daar ga ik niet over."

Na de intocht van Sinterklaas op 14 november zal er worden geëvalueerd. Daarna zal ook duidelijk worden hoe de samenstelling van het bestuur zal zijn.