Gemeente trekt 1,5 miljoen euro uit om zzp'ers uit cultuursector naar werk te begeleiden

Freelancers uit de kunst- en cultuursector die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen vanaf woensdag terecht bij een desk van het Regionaal Werk Centrum (RWC). Nu de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is gestopt hoopt de gemeente dat de zzp'ers die nog altijd in een financieel gat vallen via deze desk (ander) werk zullen vinden.

Sinds de versoepelingen van 25 september hoeft er geen 1,5 meter afstand meer worden gehouden in bioscopen en theaterzalen. Wel mag er in de zalen maar 75 procent van de totale bezoekerscapaciteit naar binnen. Dit in combinatie met de lage bezoekerscijfers raakt de zzp'er in deze sector hard. Daarnaast zijn de vooruitzichten voor freelancers in de kunst en cultuur nog altijd onzeker.

Uit onderzoek van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de inkomsten van zzp'ers in de cultuur sterk terugloopt. Bij kunstenaars en grafisch vormgevers gaat het zelfs om een afname van ruim 73 procent. Verwacht dat de sector pas eind 2023 volledig hersteld zal zijn.