Aantal werklozen in regio gedaald tot onder de 20.000

Het aantal mensen dat een WW-uitkering ontvangt in de regio Groot-Amsterdam is voor het eerst sinds de coronacrisis onder de 20.000. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind september was het aantal WW-uitkeringen 19.719. Dat is ruim 900 minder dan eind augustus. In de horecasector zet de afname door, terwijl het aantal vacatures oploopt. De horeca was in de coronacrisis één van de zwaarst getroffen sectoren en is in deze regio sterk vertegenwoordigd.

De horeca zorgt structureel voor veel werkgelegenheid, niet alleen in de binnenstad, maar ook op bijvoorbeeld Schiphol. Sinds de versoepelingen van maart 2021 neemt het aantal banen in de horeca weer snel toe.

Krapte op arbeidsmarkt in horecasector

Op het dieptepunt telde Groot Amsterdam bijna 4.800 personen met een horeca-achtergrond die een WW-uitkering ontvingen, terwijl dat eind september teruggelopen is tot ruim 2.000. Er is momenteel sprake van krapte op de arbeidsmarkt met betrekking tot horecabanen. Het UWV stelt dat werknemers die in de coronacrisis een baan in een andere sector hebben gevonden niet direct terugkeren naar de horeca. Dat betekent dat er nog open vacatures zijn en dat er vooral kansen liggen als medewerker bediening, zelfstandig werkend kok en medewerker fastservice.