Derde overval op telefoonwinkel in tien dagen tijd op Bijlmerplein: "Je gaat wel beter opletten"

Voor de derde keer in tien dagen tijd is een telefoonwinkel op het Bijlmerplein overvallen. Twee mannen zijn de zaak in gegaan en hierbij is het winkelpersoneel bedreigd met een vuurwapen en een mes.

Het is onbekend of de overvallers iets buit hebben gemaakt. De politiewoordvoerder laat weten dat er in ieder geval niemand gewond is geraakt, maar dat de impact van de overval wel enorm is. Een medewerker van een winkel in de buurt van de telefoonwinkel zegt nu wel beter op te letten: "Als je gaat afsluiten, denk je toch wat beter na".