De Straten viert een eeuw Tuindorp Oostzaan

Gefeliciteerd, Tuindorp Oostzaan, met je honderdste verjaardag! Het is een eeuw geleden dat de eerste bewoners hun toen gloednieuwe huizen betrokken en een groot deel van hen is sindsdien nooit meer weggegaan. Vandaag gaan we met Straten op zoek naar de buurtverhalen van dit ‘dorp’ in Noord.

Allereerst gaan we langs bij vader-dochter duo Fred en Anja op de Rigelstraat, beide geboren en getogen Tuindorpers. Fred is de tweede generatie van de familie die in het dorp woont. Hij herinnert zich de watersnoodramp als de dag van gister, maar de veranderingen in het dorp vergeet hij maar al te graag. Fred is nostalgisch ingesteld en legt ons uit waarom de hoge tuinschuttingen van de nieuwe buren hem zo diep raken. Anja heeft meer begrip voor de veranderingen die het dorp heeft doorgemaakt.

Bij een jubileumaflevering over Tuindorp Oostzaan kan Rocks van rapgroep Tuindorp Hustler Click niet ontbreken. Rocks voelt zich nog altijd verbonden met de plek waar zijn rapgroep geboren is. We vragen hem of THC nog zou kunnen ontstaan in het Tuindorp van nu.

Op het Mercuriusplein treffen we Odile, sinds vier jaar gelukkige bewoner van Tuindorp. Ze vindt “het heerlijk dat je zó op Centraal bent, maar ook echt even de rust kan vinden hier”. Odile legt ons het contrast tussen de oudere garde en de nieuwkomers uit. Met haar pizzeria probeert ze de buurt te verbinden. We nemen Fred, Anja en Rocky mee naar Odile’s huiskamer-pizzeria om samen het glas te heffen op de verjaardag van hun dorp.

In het Stadsarchief is een speciale tentoonstelling gewijd aan ‘100 jaar Tuindorp Oostzaan’.