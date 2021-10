Tien jaar cel geëist voor doodsteken man voor hostel in West

Er is tien jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Zwolle voor het doodsteken van een 29-jarige Poolse man voor een hostel in West. De steekpartij vond plaats in de nacht van 19 en 20 november 2020. Het slachtoffer overleed door één steek in de borst.

Het slachtoffer en de verdachte verbleven allebei in een hostel aan de Sara Burgerhartstraat in West. Na een woordenwisseling oppert de verdachte om de ruzie buiten uit te vechten, waar hij de eerste klappen uitdeelt en uiteindelijk het slachtoffer neersteekt met een mes. Nadat het slachtoffer in elkaar zakt, loopt de verdachte weg.

Geen noodweer

De verdachte zegt in het moment te hebben gehandeld, maar de Officier van Justitie vindt dat de man geen beroep kan doen op noodweer. Dat omdat de man de vechtpartij en het gebruik van een mes zelf initieerde.

“Dat is iets anders dan wanneer hij een wapen had gebruikt dat toevallig voor handen was op het moment dat hij de keuze maakte een wapen te gebruiken. De keuze een mes te dragen is op zichzelf al gevaarzettend en al helemaal in die omstandigheden", aldus de Officier. Het dragen van een mes moet volgens Justitie verzwarend werken in deze situatie.