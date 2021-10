Enige politiebureau in Noord vanwege beperkte capaciteit 's nachts gesloten

Het politiebureau Boven IJ in Noord is vanaf vandaag 's nachts gesloten voor publiek. Dat omdat er niet genoeg capaciteit is voor eenheden op straat én op het bureau. Een woordvoerder van de politie benadrukt dat dit een tijdelijke oplossing is.

Het politiebureau sluit om 22.30 uur en opent in de ochtend weer om 07.00 uur. In een post op Facebook laat het bureau weten dat de noodhulpeenheden wel door blijven rijden in het stadsdeel en dat iedereen die contact moet opnemen met de politie, dat kan doen via 0900-8844. Voor spoedmeldingen moet 112 gebeld worden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat mensen wel naar het bureau kunnen komen, maar daar dan eerst moeten aanbellen. "Dan komt er een eenheid, als die niet al toevallig binnen is, om de deur open te doen en de burgers te woord te staan."

24 uur per dag

In januari 2020 werden de openingstijden van elf politiebureaus in de stad aangepast. In plaats van 24 uur, zijn deze alleen nog tussen 08.00 uur en 18.00 uur open.

Nu het politiebureau Boven IJ 's nachts niet meer open is voor publiek, zijn er nog maar vier politiebureaus in de stad die 24 uur per dag open zijn. Dat zijn Bureau Burgwallen, Meer en Vaart, Flierbosdreef en Van Leijenberghlaan.