Rapper Murda in Turkije aangeklaagd om raps over wiet: tot tien jaar cel geëist

Het Turkse OM heeft tussen de vijf en tien jaar cel geëist tegen de in Noord geboren rapper Murda. Dat omdat de rapper refereert naar drugs in een paar van zijn nummers. Hiermee zou Murda drugsgebruik aanmoedigen, aldus de aanklager.

Zaterdag vloog de 37-jarige Murda, wiens echte naam Önder Doğan is, naar Istanbul voor een optreden. Hij werd op het vliegveld aangehouden door de autoriteiten omdat er een onderzoek was gestart naar zijn teksten. De rapper werd na een nacht in de cel weer vrijgelaten en de zaak leek beëindigd, hoewel hij het land niet mocht verlaten. Donderdag diende het Turkse OM een aanklacht in.

Cultuur

Murda heeft geen Turkse nationaliteit, maar rapt vaak wel in het Turks. Een zin uit zijn nummer Eh Baba, dat in het Turks is gerapt, kan vertaald worden naar het Nederlands als: "Ik draaide wiet, stak het op en het schudde me op".

In een verklaring aan het Turks parket laat Murda weten dat, aangezien hij opgegroeid is in Nederland, het gebruik van dit soort middelen onderdeel is van de cultuur. Het was nooit zijn bedoeling drugsgebruik te verheerlijken, aldus de rapper.