Aanleg tweerichtingsfietspad op de Surinamestraat: "Fietsers rijden nu tegen het verkeer in waardoor een onveilige situatie ontstaat"

Het fietspad dat wordt aangelegd is een tweerichtingsfietspad. "Fietsers rijden nu tegen het verkeer in waardoor een onveilige situatie ontstaat", vertelt Leijdekker. Met de aanleg van dit speciale pad wordt het niet alleen een stuk veiliger op de weg, maar ook een stuk comfortabeler voor de fietser om op zijn of haar bestemming te komen.

"Dat fietspad hier op de hoek is natuurlijk levensgevaarlijk. De fietsers vermijden dat fietspad en racen onder de ondergang door. Hoewel het bord er staat, maakt het niks uit", vertelt een bewoner van het Surinameplein. Hij vervolgt: "Vaak komen hier bakfietsen of scooters van de brug af naar beneden en gaan ze tegen het verkeer in. Je ziet ze niet, dus er zijn regelmatig ongelukken."

Een voorbijgaande fietser ziet ook wel wat in de aanpassingen. "Dat lijkt me wel goed ja. Nu moet je er helemaal omheen, dus dat is wel een voordeel. Maar volgens mij fietste iedereen al tegen het verkeer in hoor", vertelt hij met een knipoog.