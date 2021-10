Buurtbewoners krijgen straks voorrang op nieuwe huurwoningen

Amsterdamse huurders moeten vanaf volgend jaar voorrang kunnen krijgen op een deel van de nieuwbouw huurwoningen in hun eigen stadsdeel. Bewoners die de afgelopen tien jaar minstens zes jaar onafgebroken in het stadsdeel wonen of hebben gewoond komen in aanmerking.

De voorrangsregeling werkt alleen als projectontwikkelaars meewerken met het plan. Delen van nieuwbouwcomplexen kunnen namelijk door de woningcorporaties worden aangemeld voor de voorrangsregeling. De nieuwe regeling bepaalt wel dat 25 procent van de woningen bij de eerste verhuring met voorrang moet worden toegewezen aan bewoners uit het stadsdeel.

"Veel bewoners maken zich zorgen dat ze door de oververhitte woningmarkt verdrongen worden uit hun buurt. Mensen willen graag in hun eigen buurtje blijven wonen en hun sociale netwerk behouden. Met deze nieuwe regeling willen we het voor de huidige bewoners makkelijker maken een nieuwe huurwoning in hun eigen stadsdeel te vinden", laat wethouder van Wonen Jakob Wedemeijer weten.

Voorrang in Zuidoost

In Zuidoost komt volgend jaar het eerste complex dat wordt aangemeld voor de regeling, aan de Paasheuvelweg in het gebied Hondsrugpark. "Het complex is nu nog een stenig kantorengebied maar straks een groene gemengde stadswijk met zo’n 10.000 woningen. We willen ervoor zorgen dat deze wijk op een goede manier samensmelt met de rest van Zuidoost", zegt Dirk de Jager, stadsdeelbestuurder Zuidoost.

Woningzoekende uit Zuidoost kunnen zich vanaf volgend jaar aanmelden voor een van de nieuwbouwwoningen via Zuidoostwoont.nl. De gemeente verwacht dat ook in andere stadsdelen de komende jaren meer complexen zullen worden aangemeld voor de regeling.