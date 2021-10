Erik ten Hag wil iets rechtzetten na blamage tegen PSV in de JC-schaal: "Zondag is het payback-time"

Tijdens de persconferentie ging het uiteraard over de nasleep van de wedstrijd van dinsdag. De euforie was groot en Erik ten Hag laat dat zeker toe bij zijn selectie, maar na 24 uur moet de focus op de volgende wedstrijd. "Je weet dat PSV heel snel komt. Dan ga je daarmee bezig en sluit je de wedstrijd kort af. Over op de orde van de dag", aldus de trainer.

Payback-time

Op de 2-1 overwinning in het bekertoernooi na, heeft de Ajax het de laatste paar keren lastig tegen de Eindhovenaren. Uit werd er vorig seizoen op het nippertje met 1-1 gelijk gespeeld. Thuis werd het 2-2 en tijdens de voorbereiding op dit seizoen was er die pijnlijke 0-4 nederlaag in de Johan Cruijff Schaal. "In de beker speelde we heel goed dus wij hebben het niet altijd moeilijk tegen PSV", zegt Ten Hag. "Het ligt vooral aan ons, maar PSV is ook gewoon een goede ploeg. De manier waarop wij voetballen komt hun wel goed uit denk ik, maar wij gaan daar niks aan veranderen. Wij willen niet verliezen, we hebben een pesthekel aan verliezen zelfs dus zondag is het payback time."