Maroua baalt dat ze niet naar Marokko kan vliegen door corona: "Het is allemaal erg onduidelijk"

Maroua uit Slotermeer zou volgende week naar Marokko vliegen om daar haar vijfentwintigste verjaardag te vieren. Maar sinds woensdagnacht zijn alle vluchten naar Marokko gecanceld vanwege de besmettingscijfers en het rondgaan van de nieuwe corona-variant in Nederland: "Ik was echt in shock toen ik het hoorde."

Volgens de vijfentwintigjarige Maroua Oulad El Yamani is de situatie op dit moment erg onduidelijk. "De vluchten zijn gecanceld tot 28 oktober wat ik heb begrepen. Mijn vlucht is op twee november, dus ze hebben daar ook geen duidelijkheid over. Dus het is voornamelijk afwachten. Ik schat de kans heel klein in dat ik kan gaan en dat is echt heel jammer."

Op een tiental vluchten na, gaan er op dit moment ook geen vluchten van Marokko naar Nederland. Maroua's moeder en haar tien-jarige broertje zijn daar op dit moment. "Ik denk dat mijn moeder voornamelijk niet aan het genieten is met haar familie, maar dat ze steeds ermee bezig is dat ze weer terug naar Nederland moet. Haar kinderen zijn daar en mijn broertje die nu nog in Marokko is moet naar school. En er komen natuurlijk ook extra kosten bij, vertelt ze."