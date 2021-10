Geen huurkorting voor bewoonster Rivierenbuurt vanwege geluidsoverlast

Dat de huurster zelf overlast ervaart is volgens de kantonrechter onvoldoende maatgevend. Er zijn geluidsmetingen gedaan maar die zijn onvoldoende bruikbaar voor het bewijs omdat de metingen uitgaan van normen in recente bouwbesluiten. Het pand is echter gebouwd in 1928 waardoor er andere normen gelden.

De huurster stelde ook dat de verhuurder te weinig heeft gedaan om de overlast te beperken, ook daar is de rechter het niet mee eens. Daarnaast is de kantonrechter ter plekke geweest bij de woning en geeft geen aanleiding voor verder onderzoek door een deskundige.