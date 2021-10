Mindervalide reizigers hebben last van kapotte liften: "Dan maar weer naar huis"

De 9-jarige Vesper gaat wekelijks met haar begeleider Maartje Oliemans naar paardrijles. Een gezellig uitje, maar de reis verloopt vaak met flinke hindernissen. Kapotte liften op de verschillende metrostations zorgen ervoor dat Maartje en Vesper regelmatig stranden. Dit jaar alleen al telde het GVB 338 liftstoringen met een gemiddelde uitvalstijd van 31 uur.

AT5

"Ik denk dat we maar weer naar huis moeten", zegt Maartje Oliemans teleurgesteld tegen Vesper op het metroperron van Amsterdam Sloterdijk. De lift, bij de één na laatste halte van lijn 51, is al sinds december 2020 kapot. Tot grote ergernis van de mindervalide Maartje Oliemans. "Roltrappen met tredes, daar hebben wij niks aan, want daar kan Vesper niet mee naar beneden en met de gewone trap kan zij ook niet naar beneden. Dus met andere woorden. Wij kunnen gewoon niet uit het station komen."

Maartje en Vesper bij de kapotte lift op Amsterdam Sloterdijk

De NS, die de lift op Sloterdijk beheert, laat weten dat er vertraging is met het leveren van onderdelen. Wanneer de lift weer gemaakt kan worden, is niet bekend. Om problemen te voorkomen, checkt Maartje vaak van te voren op de GVB-app of de liften het doen. Maar volgens Maartje geeft de app negen van de tien keer niet de juiste informatie. "Dan kom je aan en dat doet de lift het toch niet." De 9-jarige Vesper begrijpt er ook niks van: "Dan denk ik, misschien kunnen jullie hem ook gelijk maken. Dan hebben we dat probleem ook niet."

Quote "Bij CS, zo'n groot station, zou je denken dat je met een beperking of een kinderwagen gewoon met het ov moet kunnen" Maartje Oliemans

Als de lift op Centraal Station het niet doet, kiezen Maartje en Vesper het rolpad. "Ik ben niet bang hoor", zegt Vesper stoer. Maartje is wat huiveriger. "Het niet ideaal maar je moet wel. Je hebt net gezien dat de lift boven het niet deed, dus dan proberen we deze optie." Het GVB zegt te betreuren dat reizigers geen gebruik kunnen maken van de liften. Samen met betrokken partijen zoals de gemeente, onderhoudsadviseurs en leveranciers werken zij aan een oplossingen. Maartje is teleurgesteld en hoopt op verbetering. "Ik vind het gewoon belachelijk. Het GVB pleit ervoor dat iedereen vrij en zelfstandig door Amsterdam moet kunnen bewegen, ongeacht of die beperkt is of niet. Ze komen hun daden of hun woorden niet na."