Kleiner wonen volgens D66 onvermijdelijk: "Zit je liever op een balkonnetje of in een fantastische binnentuin?"

D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig kreeg onlangs nogal wat over zich heen toen hij zei dat de oplossing voor de wooncrisis ook gezocht moet worden in kleinere huizen waar voorzieningen met elkaar worden gedeeld.

AT5

"Wat ik gezegd heb, is dat er een hele tendens is waar mensen meer met elkaar gaan samenwonen", licht Van Dantzig toe in AT5's Park Politiek Tegen Editie NL zei de D66-voorman, die na de verkiezingen graag wethouder Wonen wordt, dat als je betaalbare woningen in de stad wilt, je niet per se alles voor jezelf moet willen hebben. Hij maakte de vergelijking met New York waar in flats veel gemeenschappelijke ruimtes zijn, voor wasmachines bijvoorbeeld. En ook op een balkon zou bespaard kunnen worden als er in de buurt een goede speelvoorziening is.

Quote "Ik heb zelf een kind en op dat balkon kan hij geen rondje fietsen en in een fantastische binnentuin wel" D66-LIJSTTREKKER REINIER VAN DANTZIG

Van Dantzig: "Zit u graag op zo'n balkonnetje of in zo'n fantastische binnentuin met elkaar? Nou ik zou het dan wel weten persoonlijk. Kijk, ik heb zelf een kind en op dat balkon kan hij geen rondje fietsen en in een fantastische binnentuin wel." D66 zet in zijn verkiezingsprogramma opnieuw hoog in om betaalbare woningen voor middeninkomens te realiseren. Om die aantallen te halen zullen veel van die te bouwen huizen een oppervlakte hebben van 60 à 70 vierkante meter. Van Dantzig: "Wij zijn een progressief liberale partij dus het is niet zo dat we iedereen gaan opdringen zo te wonen. Maar als jij een betaalbare koopwoning wilt en je denkt: die kan wel wat kleiner zodat ik die voet tussen de deur krijg, dan is het dat natuurlijk wel een tendens waarover je na moet denken."

Quote "Volgens mij wil de VVD echt Blackstone-buurten bouwen, ik denk dat dat niet de weg is waar we naartoe willen" d66-lijsttrekker reinier van dantzig

Volgens Van Dantzig is dat een realistischer beeld dan dat GroenLinks voorschotelt ("een woning voor iedereen") of de VVD dat 50 procent van de nieuwbouw wil reserveren voor de vrije markt. "Volgens mij wil de VVD echt Blackstone-buurten bouwen. Ik denk dat dat niet de weg is waar we naartoe willen. We moeten een stad hebben waar iedereen een gelijke kans heeft op een woning, ongeacht zijn inkomen of waar die vandaan komt. Maar tegelijkertijd moet je wel zeggen: de ruimte in Amsterdam is beperkt. Niet iedereen kan hier wonen. En als jij een auto voor wilt en een auto achter en een grote tuin, dan is het misschien beter om in de regio te kijken." Kijk hieronder de hele aflevering van Park Politiek:

