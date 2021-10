Gewapende overval op Albert Heijn in West

Bij een filiaal van Albert Heijn aan de Nieuwpoortstraat in West is vanavond een overval gepleegd. De verdachte kwam rond 20.00 uur de supermarkt binnen en bedreigde het personeel met een steekwapen.

De verdachte is een man met een opvallende blauwe jas, een donkere broek en een ronde grote helm zonder vizier. De verdachte is nog voortvluchtig met buit, de politie is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien hebben.

Volgens buurtbewoners kon de overvaller niet veel buit hebben gemaakt. Het zou gaan om een filiaal waar alleen gepind kan worden. "Ik weet niet echt waar ze op uit zijn. Misschien een kluis ofzo als dat er is", zegt een buurtbewoner.