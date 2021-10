Park Politiek met Van Dantzig (D66): "Laatste tien jaar dat we klimaatramp kunnen afwenden"

Reinier van Dantzig is bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart opnieuw lijsttrekker voor D66. In Park Politiek vertelt hij onder andere over de klimaatplannen van de partij, die nog ambitieuzer zijn dan nu al het geval is: "We staan echt aan het begin van de laatste tien jaar dat we met elkaar de klimaatramp kunnen afwenden."